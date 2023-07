Harry Styles a Campovolo, non c’è tregua per le fan accampate da una settimana: prima la tempesta poi il sole cocente – Il video

Mancano poche ore al concerto di Harry Styles a Campovolo, in Emilia-Romagna, dove sono sono attese oltre 100mila persone, e fino all’ultimo i fan hanno resistito a temporali e sole a picco a intermittenza. In tantissimi sono accampati lì da oltre una settimana, grazie a una ferrea organizzazione che hanno messo su nei giorni scorsi. A partire da un decalogo con gli orari di chiamata fino al turno notturno obbligatorio. E oggi, 22 luglio, ragazzi e ragazze presenti hanno finalmente tirato un sospiro sollievo: il grande giorno è arrivato. Eppure per loro anche oggi non c’è stata tregua: nelle scorse ore come in altre aree dell’Emilia-Romagna, si è scatenato un forte temporale che non ha dato scampo neanche a loro. I fan e le fan di Styles hanno tentato di coprirsi con ombrelli e impermeabili da acqua e grandine. Poco dopo è tornato, invece, il sole cocente. C’è un’immagine che sta circolando, in particolare, in queste ore – lanciata dal content creator Sara Verde – con i teli dei fan sommersi dall’acqua. Non proprio il massimo, ma non manca sui social chi ironizza. «Questo concerto resterà famoso per sempre», scrive un’utente condividendo una foto che ritrae le persone con gli scatoloni in testa. «Ci manca solo l’invasione delle cavallette», aggiunge un altro.

