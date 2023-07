Insulti a Meloni dal palco al concerto dei Placebo, la procura indaga per vilipendio – Il video

La procura di Torino ha aperto un fascicolo di indagine per vilipendio delle istituzioni dopo gli insulti partiti dal palco contro Giorgia Meloni durante il concerto dei Placebo a Stupinigi, vicino il capoluogo piemontese. Nell’ambito del festival Sonic park lo scorso 11 luglio, il frontman della band britannica, Brian Modo aveva attaccato la premier italiana davanti ai 5mila arrivati nel Torinese per il concerto. Dopo averli ringraziati tutti, Moiko aveva fatto il gesto dell’ombrello per poi partire con gli insulti contro Meloni definendola «razzista, fascista, nazista», accompagnato dall’ovazione del pubblico. Dopo le parole del musicista 41enne, i carabinieri avevano segnalato il caso alla procura che ora potrebbe iscriverlo nel registro degli indagati.

