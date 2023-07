Milano Marittima, studentessa «costretta a un rapporto a tre»: 2 giovani indagati per violenza sessuale

Un incontro tra una studentessa 20enne di Ravenna e un giovane a Milano Marittina sfociato in una violenza sessuale di gruppo. A denunciare l’accaduto è stata una giovane studentessa 20enne di Ravenna, che si è rivolta ai carabinieri per denunciare due giovani di 32 e 34 anni, residenti nella provincia di Monza-Brianza. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la 20enne aveva conosciuto uno dei due giovani in un locale della movida in riviera. Dopo un rapporto consenziente avvenuto in una camera d’albergo, però, la giovane che ormai aveva preso sonno, si è trovata nel letto anche il compagno di stanza del giovane. I due, senza consenso, hanno iniziato a molestarla e lei dopo aver iniziato a gridare è fuggita tornando nel suo albergo e, insieme a un’amica, ha contattato i carabinieri per poi denunciare l’accaduto. Gli agenti dell’Arma hanno subito rintracciato e identificato i due giovani. La 20enne è stata invece soccorsa dagli operatori del 118 ed è stata accompagnata all’ospedale di Ravenna, dove è stato attivato il protocollo operativo previsto per la gestione dei casi di violenza sessuale. E in attesa degli esiti delle analisi proseguono le indagini e i due giovani brianzoli saranno interrogati nelle prossime ore.

