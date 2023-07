Meloni rivendica la grazia per Zaki e annuncia che domani tornerà in Italia: «Grazie al presidente al-Sisi» – Il video

«Patrick Zaki ha ricevuto oggi la grazia: voglio ringraziare il presidente al-Sisi per questo gesto molto importante», ha detto la premier Giorgia Meloni in un video-messaggio, ricordando che «fin dal nostro primo incontro lo scorso novembre io non ho mai smesso di porre la questione, e ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità». Ma i ringraziamenti di Meloni vanno anche ai diplomatici, all’intelligence e a tutti coloro che hanno reso possibile la collaborazione in questi mesi. La premier ha poi annunciato che già domani Zaki rientrerà in Italia.

Leggi anche: