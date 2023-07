Bombe russe su Odessa, colpita la cattedrale ortodossa (benedetta dal patriarca Kirill) – Il video

È stata colpita anche la Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione nel bombardamento notturno da parte dell’esercito russo su Odessa. Le immagini rilanciate dai media ucraini mostrano quel che resta dell’edificio, che è stato completamente distrutto su un lato, con pesanti danni a tutto ciò che lo circondava. La cattedrale era stata demolita nel 1936 dalle autorità sovietiche, per essere ricostruita poi tra il 1999 e il 2003. Come ricorda il corrispondente del Wall street journal in Ucraina, Yaroslav Trofimov, la cattedrale era stata nuovamente consacrata dal patriarca della Chiesa ortodossa russa Kiril nel 2010. Nel raid notturno su Odessa sarebbe morto almeno un civile, secondo le autorità locali. Ferite almeno 18 persone, tra cui quattro bambini.

