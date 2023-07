Mosca nega di aver colpito la cattedrale ortodossa di Odessa: «Colpa degli analfabeti dell’antiaerea di Kiev»

Il Cremlino accusa Kiev di aver colpito la cattedrale ortodossa della Trasfigurazione di Odessa, in parte distrutta dopo un massiccio attacco missilistico delle forze di Kiev contro la città portuale ucraina. Mosca conferma di aver attaccato la regione, ma per fermare presunti «atti terroristici contro la Russia con l’aiuto di droni» che, secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, erano in fase di preparazione con «l’utilizzo di imbarcazioni senza pilota». D’altra parte però prende le distanze da quel che è avvenuto sulla cattedrale ortodossa, che secondo il ministero della Difesa russo citato da Ria Novosti, sarebbe rimasta danneggiata per colpa di Kiev: «Visti i filmati della Chiesa della Trasfigurazione di Odessa pubblicati dai residenti locali – spiegano dal ministero russo – la causa più probabile della sua distruzione è stata la caduta di un missile guidato antiaereo ucraino, come risultato di azioni di operatori analfabeti dei sistemi di difesa aerea, che l’esercito di Kiev ha intenzionalmente posizionato in aree residenziali di zone popolate, anche nella città di Odessa».

