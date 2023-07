Addio all’uccellino di Twitter, Elon Musk cambia logo: arriva una X – Il video

«Presto diremo addio al marchio di Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini». Con queste parole e una serie di tweet sul suo profilo Elon Musk ha annunciato che sta per cambiare il logo del social di cui è proprietario dallo scorso ottobre. Lo aveva già anticipato nei giorni scorsi, ma non era ancora certa la decisione. In queste ore ha, però, diffuso un breve video con il nuovo logo: una X. Come ricorda il Corriere della Sera, il patron di Tesla aveva già cambiato la ragione sociale di Twitter in X Corp, specificando anche la sua volontà di ideare una super app, al pari di WeChat in Cina. Non è la prima volta che Musk tenta di cambiare il logo di Twitter. Già lo scorso aprile l’uccellino era stato sostituito dal cane Shiba Inu, simbolo della criptomoneta Dogecoin. Ora pare che la X possa diventare ufficialmente il nuovo logo. Quando? Stando ai tweet di Musk, probabilmente domani. Per il momento, ma ancora per poco, continua a esserci l’uccellino bianco su sfondo azzurro.

