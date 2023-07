Due fratelli trovati morti in casa, il sospetto dell’omicidio-suicidio a Verona: la lite tra i ragazzi prima degli spari

Due fratelli di 28 e 24 anni sono stati trovati morti nella casa di famiglia a Verona, in zona San Massimo, con ferite da arma da fuoco. A trovare i corpi è stato il padre, rientrato ieri sera a casa. Secondo le prime ricostruzioni, il corpo di Edoardo Baltieri, 24 anni, è stato trovato nel soggiorno di casa, mentre quello del fratello Patrizio, 28 anni, era nella sua camera. Accanto a lui una pistola, che era detenuta legalmente dalla famiglia. L’ipotesi più accreditata al momento è che Patrizio avrebbe sparato al fratello dopo una lite, per poi togliersi la vita in camera.

