Perugia, padre sventa il tentato rapimento della figlia di 4 anni: «Lasciala subito e vai via»

Il tentativo di rapimento di sua figlia di 4 anni è stato sventato da un padre a San Giustino in provincia di Perugia. I carabinieri hanno denunciato una donna settantenne di origine rumena che di mestiere fa la badante in zona. Nel pomeriggio dello scorso 18 luglio la donna ha avvicinato una bambina, ha cominciato a parlarci e poi l’ha presa in braccio. Secondo il racconto dei genitori i due, di nazionalità italiana, stavano passeggiando in un’area verde nella zona di Selci. La bambina era insieme a loro e camminava a fianco, quando da dietro si è avvicinata una donna che ha salutato la piccola: “Ciao amore… come stai?”. Poi l’ha presa per mano e ha fatto qualche passo con lei mentre i genitori osservavano. Ma quando la sconosciuta ha preso in braccio la bambina il padre ha deciso di intervenire e ha invitato la signora ad allontanarsi: «Lasciala subito e vai via». Chi ha assistito alla scena ha poi segnalato il tutto ai carabinieri. I militari hanno rintracciato i genitori della bambina, una coppia molto giovane che vive nel territorio di San Giustino. I due hanno confermato la vicenda e formalizzato la denuncia. Nel giro di pochi giorni, grazie alle testimonianze raccolte e ad alcuni elementi incrociati i carabinieri hanno identificato la donna. Che è incensurata e non ha saputo giustificare il gesto.

