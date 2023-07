Spotify aumenta il prezzo degli abbonamenti anche in Italia: «Ci adattiamo alle nuove condizioni di mercato»

Spotify ha deciso di aumentare il costo dei propri abbonamenti anche in Italia. Lo ha fatto sapere la stessa società di streaming svedese sul proprio sito. Le tariffe di tutti i tipi di piano aumenteranno di circa uno, due euro per «poter portare avanti l’innovazione in condizioni di mercato mutevoli», si legge. Per quanto riguarda quello più diffuso, Individual, il prezzo passerà da 9,99 euro a 10,99. Aumenta anche il piano Duo, che consente l’utilizzo della piattaforma a due account diversi, che da 12,99 passerà a 14,99 euro. Stesso rialzo per quello Family, da sei account, che salirà da 15,99 a 17,99 euro. L’ultimo piano, quello rivolto agli studenti, passerà invece da 4,99 a 5,99 euro. «Questi aggiornamenti ci permetteranno di continuare a creare valore per gli ascoltatori, per l’industria musicale e per i creator sulla nostra piattaforma», la giustificazione di Spotify. Come spiega Reuters, le tariffe dei diversi piani saliranno negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Europa. Attualmente Spotify – che con questa decisione si allineerà alle altre piattaforme (Apple, Apple Music e YouTube) – ha circa 200 milioni di abbonati Premium, risultando il servizio di audio streaming più popolare al mondo.

