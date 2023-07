Caso La Russa jr: i pm setacciano i video della serata

C’è un video che ha attirato l’attenzione degli inquirenti che indagano sul caso di presunta violenza sessuale a opera di Leonardo Apache La Russa dopo una serata in discoteca a Milano. Si vedono i ragazzi che ballano, i dj in consolle, altri giovani al bancone del bar. E il logo della serata: “Eclipse”. La stessa durante la quale, lo scorso 18 maggio, nella discoteca Apophis di Milano, erano presenti Leonardo e la ex compagna di liceo 22enne, che poi l’ha denunciato per violenza sessuale. Accusa contestata anche ad un dj e amico del figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, ossia Tommaso Gilardoni, anche lui indagato. In particolare, ad esempio uno degli altri due dj (non indagati), che si sono alternati alla consolle, ha postato un video di quella serata. Gli investigatori della Squadra mobile, nell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, stanno lavorando per acquisire tutte le immagini girate all’interno del locale da videomaker, che sono servite, poi, per realizzare quello e altri filmati finiti sui social. Sono le uniche immagini, infatti, da quanto si è saputo, attraverso le quali inquirenti e investigatori potranno ricostruire quella notte, verificare La presenza di Leonardo e della giovane nella discoteca, anche per stabilire in che condizioni fosse. La ragazza nella deposizione ha detto di aver avuto un “black out” dopo aver bevuto un drink offertole dall’ex compagno di scuola. E di essersi risvegliata nuda nel suo letto. Con lui che le avrebbe detto, stando alla versione della ragazza, che aveva avuto rapporti anche col suo amico dj.

