Incendi al Sud: Palermo accerchiata dal fuoco, roghi a Messina e Catania. Canadair in Calabria

Mentre il Nord è colpito dal maltempo, al Sud si combatte contro gli incendi. Da ieri, lunedì 24 luglio, le colline e le montagne attorno a Palermo continuano a Bruciare. Una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri è morta perché i sanitari del 118, proprio a causa dei roghi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. L’anziana si trovava in precarie condizioni di salute all’interno della propria abitazione, ma gli operatori, per il grosso incendio divampato nella zona di San Martino delle Scale, non sono riusciti a raggiungerla. «Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle Scale – racconta un residente – eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da Palermo. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili». Chiuso anche l’aeroporto Falcone Borsellino a causa delle fiamme che dalle montagne circostanti hanno raggiunto Punta Raisi, circondando inoltre la zona perimetrale dello scalo. Il traffico è stato sospeso fino alle 11 e otto voli sono stati cancellati. E anche per oggi sono previste a Palermo temperature oltre i 40 gradi, dopo il record storico di ieri con 46 gradi.

Evacuate 120 famiglie a Palermo

Al momento sono 120 le famiglie (1500 persone) evacuate a Palermo in particolare nella zona di Mondello, Capo Gallo e Poggio Ridente dove dalla giornata di ieri, lunedì 24 luglio, i vigili del fuoco sono alle prese con decine di roghi. Mentre a Partinico, gli operatori hanno evacuato altre 70 famiglie e 20 pazienti della comunità psichiatrica Cristo Pantocratore e 25 boy scout dall’area di ristoro Monte Gradara. La centrale operativa della Protezione Civile fa sapere che la situazione, anche se difficile, in questo momento è «in gestione» e che stanno arrivando anche squadre di volontari da Agrigento, Caltanissetta e Trapani, mentre sono già arrivate in nottata da Enna. Un vasto incendio è inoltre divampato questa notte anche nella zona di Pianetta, tra Gratteri e Cefalù.

Incendi nel Messinese e nel Trapanese

Brucia anche la provincia di Messina, e pure quella di Trapani. Grossi incendi sono divampati a Curcuraci e Mili San Pietro, nel Messinese, dove i vigli del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Diverse le famiglie delle zone colpite dai roghi che sono state costrette a lasciare le propri abitazioni. Mentre a nel Trapanese, la Prefettura ha attivato il Centro Cooridnamento Soccorsi per far fronte all’emergenza incendi scoppiati in provincia. I carabinieri, insieme a vigili del fuoco Aeronautica e altre forze di polizia sono impegnati per mettere in sicurezza i cittadini nelle aree interessate dalle fiamme. Le forze dell’ordine hanno evacuato la spiaggia di Calampiso e chiusa la A29 in entrambi i sensi per incendio all’altezza della galleria Segesta.

I roghi in Calabria

Non solo la Sicilia. Sono stati oltre 70 gli incendi di bosco e sterpaglie in tutta la Calabria per i quali si è reso necessario dalla giornata di ieri, lunedì 24 luglio, l’intervento dei vigili del fuoco e del personale della Protezione civile regionale. In Aspromonte sono intervenuti due canadair per domare le fiamme. Sembra essere invece sotto controllo l’incendio ha interessato i locali di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti a Campo Calabro.

Leggi anche: