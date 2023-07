Processo in Vaticano, per Becciu chiesti 7 anni e 3 mesi di reclusione

Sette anni e tre mesi di reclusione. È quanto chiesto dal promotore di giustizia Vaticana, Alessandro Diddi, nei confronti del cardinale Becciu nel maxi-processo sui fondi della Segreterie di Stato. In totale, per i dieci imputati coinvolti, Diddi – scrive Ansa – ha chiesto complessivamente 73 anni e un mese di reclusione, più pene interdittive e pecuniarie di vario tipo, per reati che vanno dal peculato alla truffa, dall’abuso d’ufficio all’appropriazione indebita, dalla corruzione all’estorsione. Per numero di imputati e di ipotesi d’accusa, quello che si è svolge oggi – mercoledì, 26 luglio – è il maggior processo mai celebrato nello Stato pontificio per reati in campo finanziario, iniziato circa un anno fa. Ma anche il primo che vede alla sbarra anche un cardinale, ovvero Giovanni Angelo Becciu, ex sostituto della Segreteria di Stato ed ex prefetto delle Cause dei Santi.

