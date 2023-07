Milano, nuovo blitz di Ultima Generazione in piazza Duomo: vernice arancione contro i teloni della statua imbrattata – Il video

Nuovo blitz di Ultima Generazione a Milano. Un gruppo di attivisti si è presentato in piazza Duomo e ha lanciato vernice lavabile arancione sul telo che copre la statua di Vittorio Emanuele II. I giovani si sono poi sdraiati sull’asfalto. Il monumento era recintato dal 29 giugno scorso, data in cui il Comune ha avviato, a spese di un privato donatore, i lavori di ripulitura della statua equestre dopo l’imbrattamento del 9 marzo scorso. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine in borghese, che hanno trascinato via i partecipanti, dopo aver tirato una ragazza per i pantaloni e ammanettato un giovane con i polsi dietro la schiena.

«Un telo non può coprire i crimini del Governo»

«Il gesto vuole denunciare l’ipocrisia dei politici, la cui priorità è ripulire una statua per far tornare tutto come prima e nascondere la propria inettitudine», spiegano gli attivisti. «Invece di riconoscere la gravità della situazione, si finge che tutto possa continuare così com’è. Invece di guardare in faccia la crisi e adottare subito misure urgenti per affrontarla, si soffoca la voce di chi protesta. Invece di ammettere la verità, se ne cancella ogni traccia», proseguono. «Così – concludono – torniamo a imbrattare il telo: perché? Perché un telo non può coprire i crimini del Governo».



