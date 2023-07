Usa, Giorgia Meloni è arrivata a Washington per incontrare il presidente Biden – Il video

Prima visita da premier negli Stati Uniti per Giorgia Meloni. La visita ufficiale della presidente del Consiglio, accompagnata dalla delegazione italiana, durerà due giorni. Dopo essere arrivata a Washington nelle scorse ore, nel corso della giornata odierna, la premier farà visita al Congresso. In agenda è previsto l’incontro con i i leader dei gruppi politici del Senato e, a seguire, incontri alla Camera degli Stati Uniti. Al termine degli incontri è prevista una dichiarazione congiunta con lo speaker della Camera, Kevin McCarthy. Successivamente, la premier Meloni farà visita alla Casa Bianca dove incontrerà per un colloquio faccia a faccia il presidente statunitense Joe Biden. L’incontro col presidente Biden è previsto per le ore 15 locali, ossia le 21 in Italia. In cima alla lista delle questioni che verranno affrontate, ci saranno i dossier relativi alle questioni sul ruolo dell’Italia con Africa e Medio Oriente oltre ai dossier sull’Ucraina e sulla futura presidenza dell’Italia del G7.

I rapporti con l’Africa e il Medio Oriente e il sostegno a Kiev

Resta alta l’attenzione sull’Africa e sul Medio Oriente, in particolare riguardo le prioritarie questioni relative alle migrazioni, allo sviluppo e alla stabilità nei diversi Paesi, quali elementi di sicurezza e di partnership strategica. Temi che non riguardano unicamente i rapporti tra Italia e Usa, ma sono stati portati anche sui tavoli dei vertici Nato e sono ritenuti cruciali verso la presidenza italiana del G7 nel 2024. Ma l’incontro con il presidente Biden sarà anche occasione per ribadire l’impegno condiviso di Italia e Usa a sostegno dell’Ucraina contro l’aggressione russa, oltre al lavoro congiunto per arrivare a una «pace giusta e duratura» per Kiev.

La questione cinese e la Via della Seta

Tra gli altri temi che potrebbero essere discussi c’è anche quello relativo ai rapporti dell’Italia con la Cina. L’Italia è infatti l’unico paese del G7 ad aver firmato (nel 2019, durante il governo Conte I) l’accordo sulla Nuova Via della Seta. Un accordo che scadrà nel marzo 2024, ma che si rinnoverà automaticamente già questo autunno, a meno che una delle parti non decida di fare un passo indietro. Come emerso nei giorni scorsi, l’Italia non avrebbe intenzione di prolungare l’accordo, ma non sono ancora stati chiariti i dettagli. Malgrado ciò, Roma ha rassicurato Pechino, assicurando che l’Italia intende comunque perseguire con la Cina un rapporto «equilibrato» e di «dialogo responsabile». Ed è proprio per questa ragione che a ridosso della visita negli Usa, Pechino ha lanciato un “richiamo” alla premier italiana: «Seppure non sia chiaro se l’Italia sarà in grado di resistere alle pressioni o all’influenza degli Usa, ci auguriamo che (Meloni, ndr) abbia un atteggiamento sobrio e non si lasci trasportare dalla geopolitica. Se l’Italia si muove per inseguire le strategie degli Stati Uniti, danneggerà i propri interessi e metterà a rischio la propria autonomia nelle relazioni internazionali».

Video in copertina: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

