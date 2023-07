Attenzione alle persone e al territorio: in 15mila ad Agordo per il Family Day di EssilorLuxottica

Una giornata di festa dedicata a tutti i dipendenti e alle loro famiglie. Sono circa 15mila le persone che hanno preso parte al Family Day di EssilorLuxottica. L’azienda – leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali e lenti – ha aperto le porte del suo stabilimento di Agordo, vicino a Belluno. Un evento che si è svolto su un’area di oltre 50mila metri quadrati, tra spazi di fabbrica e aree ristoro. «Il rapporto tra la nostra azienda e questo territorio è molto stretto. È qui che abbiamo le nostre radici», spiega Giorgio Striano, Chief Operating Officer di EssilorLuxottica. Lo stabilimento di Agordo è stato aperto nel 1961 e oggi ospita circa 5mila dipendenti. Di recente l’edificio è stato ampliato, ammodernato e trasformato nel quartier generale vero e proprio dell’azienda, senza mai perdere di vista il legame speciale che lo lega al territorio bellunese.

L’evoluzione del welfare aziendale

Il Family Day organizzato ad Agordo rientra a pieno nella strategia di attenzione alle persone che trova espressione nel welfare aziendale di EssilorLuxottica, che fa del benessere dei propri dipendenti uno dei cardini della propria attività. «Per noi il welfare è un modo estremamente rilevante di aiutare. Vogliamo far sì che le persone possano stare bene non solo sul luogo di lavoro ma anche fuori, quando sono a casa», sottolinea Striano. E a tal proposito, sono diverse le iniziative messe in campo negli ultimi anni dall’azienda per venire incontro alle esigenze dei propri dipendenti. «Negli anni c’è stata un’evoluzione – aggiunge il COO del Gruppo -. Abbiamo promosso misure di sostegno alla persona, alla famiglia, al supporto ai ragazzi nello studio, al summer camp, al supporto psicologico post Covid. È una ricerca continua di migliorarsi e provvedere sempre a nuovi servizi andando in conto alle esigenze dei dipendenti». Lo scorso maggio, l’azienda ha distribuito ai propri lavoratori anche un maxi premio di produzione di circa 4.100 euro a testa.

Una giornata di festa

In occasione del Family Day, la fabbrica ha aperto le sue porte al pubblico. Attraverso i tour guidati, gli iscritti all’evento hanno potuto visitare alcuni dei reparti dove nascono alcune delle collezioni di occhiali più indossate al mondo. Spazi orientati alla sicurezza e alla sostenibilità e che raccontano al meglio la nuova realtà integrata dove fisico e digitale si incontrano. Fuori dalla fabbrica c’era anche lo stand di Fondazione OneSight Italia, che ha effettuato centinaia di visite oculistiche gratuite a chiunque ne abbia fatto richiesta. Dall’altra parte del fiume Cordevole è stato allestito per l’occasione un Luna Park con giostre, giochi e attività per tutti. L’evento è proseguito a ritmo di musica fino a sera, quando lo spazio fronte palco si è trasformato in una discoteca a cielo aperto. A far ballare tutti i presenti ci hanno pensato le quattro voci di Deejay Time: Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella. Una giornata di festa, ma anche un’occasione di solidarietà. Il cibo in eccedenza è stato infatti recuperato dalla sezione Friuli-Venezia Giulia del Banco Alimentare e donato ad alcune associazioni del territorio.

L’area Luna Park allestita ad Agordo per il Family Day di EssilorLuxottica

