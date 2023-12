Luxottica, festa di Natale da sogno: cena stellata e concerto dei Maneskin per 5 mila dipendenti

Cosa ci fanno i Maneskin a fine dicembre ad Agordo, nel Bellunese, davanti a cinquemila persone per un evento privato? Semplice, si esibiscono per i dipendenti di Luxottica nell’omonimo palazzetto. Neanche i lavoratori del colosso degli occhiali se l’aspettavano, la festa di Natale di quest’anno è sicuramente tra quelle che gli ospiti ricorderanno a lungo. Solo poche settimane fa l’azienda, che fu di Leonardo Del Vecchio, ha annunciato l’accordo per la settimana corta, quattro giorni di lavoro a parità di stipendio. A maggio poi, era arrivato un premio di produzione di oltre 4mila euro a testa per i dipendenti che hanno contribuito alla crescita del gruppo del 17 per cento rispetto all’anno precedente. Un 2023 da sogno che Luxottica ha voluto concludere con una serata da incorniciare. Prima, una cena stellata con lo chef Davide Oldani, poi il concerto a sorpresa della rock band romana di fama internazionale, a pochi giorni dalla fine del loro tour mondiale. Non che la società sia nuova ai grandi nomi: in passato si sono esibiti nelle feste aziendali artisti come Robbie Williams, Laura Pausini e Biagio Antonacci. Ma quest’anno la festa, complice anche il riserbo tenuto fino all’ultimo, è stata tra gli eventi più riusciti.

