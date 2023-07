«Ha molestato due bambine in spiaggia»: 47enne in arresto a Rimini

I carabinieri di Rimini hanno arrestato un uomo di 47 anni mercoledì 26 luglio in spiaggia a Misano Adriatico. L’uomo è accusato di aver molestato due ragazzine di 10 e 11 anni. I due episodi sono avvenuti a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. I genitori delle due minorenni hanno affrontato l’uomo e chiamato i carabinieri, che lo hanno bloccato. Il primo allarme è arrivato dalla 11enne, corsa dalla madre insieme ad alcune amiche, in lacrime, raccontando che l’uomo, con una bimba piccola in braccio, le avrebbe fatto un complimento e poi l’avrebbe molestata. Pochi minuti prima, si è saputo, vittima di simili molestie era stata la ragazzina di 10 anni. In caserma le due vittime sono state ascoltate con il supporto di una psicologa infantile e avrebbero confermato i fatti. Per il 47enne, in vacanza con la famiglia, è scattato l’arresto per violenza sessuale e nelle prossime ore ci sarà la convalida.

