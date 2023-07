Rovereto, uccide la vicina a colpi d’accetta e si costituisce: «Litigavano per il condominio»

Ha ucciso la vicina di casa, Mara Fait, infermiera di 63 anni in pensione, a colpi d’accetta. Poi l’uomo, 48 anni, si è costituito ai carabinieri. L’omicidio è avvenuto ieri sera attorno alle 20.30 a Noriglio, frazione di Rovereto, in via Fontani. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che cercano di ricostruire la vicenda. Pare che tra l’uomo e la vittima ci fossero state accese discussioni. L’unica testimone è l’anziana madre della donna. L’omicidio sarebbe avvenuto dopo l’ennesima lite scoppiata per questioni condominiali.

