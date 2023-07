Morte Andrea Purgatori, i legali: «I primi risultati dell’autopsia confermano le ischemie»

Gli avvocati della famiglia del giornalista sottolineano però che è ancora presto per confermare o smentire ogni ipotesi investigativa

«Quanto emerso finora dagli esami autoptici consolida le nostre tesi, ovvero che Purgatori sarebbe stato colpito da ischemie cerebrali». A parlare sono i legali della famiglia di Andrea Purgatori, il giornalista morto a Roma il 19 luglio scorso e sulle cause della cui morte sono in corso accertamenti. La famiglia ha infatti denunciato presunte diagnosi e cure sbagliate. Stando alle parole degli avvocati, i primi risultati dell’autopsia effettuata lo scorso 26 luglio confermerebbero la tesi portata avanti dalla famiglia: ossia la presenza di ischemie e non di metastasi cerebrali. Ma è ancora presto, e questo i legali lo sottolineano: «Solamente dopo il termine delle operazioni autoptiche sarà possibile confermare o smentire ogni ipotesi investigativa, comprese le ischemie». Nei prossimi giorni – intorno a metà agosto – arriveranno ulteriori risultati dagli esami autoptici, e ulteriori accertamenti e perizie verranno eseguiti dal prossimo 6 settembre.

