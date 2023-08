«La tua foto con Silvio»: l’iniziativa a Paestum per il Berlusconi Day del 29 settembre

Un murale in preparazione per raccogliere gli scatti

Il “Berlusconi day” in programma a Paestum per il 29 settembre chiama a raccolta i fan dell’ex premier. E chiede una foto con Silvio da utilizzare per un murale nazional-popolare. Che ospiterà, racconta oggi Il Mattino, tutti gli scatti dei partecipanti che hanno immortalato l’ex Cavaliere in questi anni. «Hai una foto con Berlusconi? Inviacela a questo indirizzo mail», recita l’avviso. Il murale si chiamerà “Io e Silvio per sempre”. Ne verrà fuori un puzzle con migliaia di facce di gente comune insieme al volto di Berlusconi. Intanto Forza Italia ha già raddoppiato il numero di tessere: da seimila a undicimila. Soltanto a Roma sono 3 mila i nuovi iscritti al partito.

