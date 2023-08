Roma, i ladri d’appartamento sorprendono i proprietari in camera da letto di notte: «Ma le telecamere lo hanno ripreso»

I gioielli rubati straripavano dalle tasche del ladro quando si è trovato faccia a faccia con i proprietari della casa che stava derubando. A volto scoperto, nella camera da letto dell’abitazione di viale delle Rughe a Formello (Roma), il ladro ha svegliato la coppia. Lui, appena inquadrata la situazione, si è alzato di soprassalto e ha iniziato a inseguire il malvivente, che è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Peccato che non fosse stato abbastanza prudente prima, e oltre a farsi vedere in viso dalla coppia, è stato anche ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione. Potrebbe essere lui il responsabile della paura e della tensione che si percepisce nel quartiere, a causa dei numerosi furti che si sono verificati nelle scorse settimane. Una volta fuggito il ladro, la coppia ha chiamato i soccorsi. Sono arrivati i carabinieri, ed hanno effettuato i rilievi.

Il racconto

«Vorrei avvisare i residenti del quartiere, di stare attentissimi alle vostre case. Giovedì scorso è entrato un ladro in casa mia, alle 4:15 del mattino», si legge nel post sui social pubblicato dalla signora derubata. «È un individuo che sembra ha già fatto un altro colpo nelle vicinanze, di giorno. Questo individuo è entrato dai cancelli in ferro, aprendo la serratura con qualche attrezzo. Quindi attenti in questo periodo. Sembra entri in casa da solo. Se ha un complice, sta fuori a fare da palo e prendere gli oggetti.. Mio marito ha corso dietro al ladro, appena si è svegliato, ma questo è scappato velocissimo». Un timore, quello dei furti nel cuore della notte, che per gli abitanti di Roma e dintorni è molto vivo in questi giorni. Come riporta il Messaggero, il 23 luglio, una signora romana di 45 anni, si è svegliata con i rapinatori in casa. Dopo aver fatto man bassa dell’appartamento, i malviventi, che erano entrati dalla finestra arrampicandosi sulla facciata della palazzina di Via Vito Volterra. Incontrata la donna, l’avevano tenuta in ostaggio fino alla fuga, con denaro e gioielli trafugati.

Gli auricolari

Ed è in questi giorni di ferie estive che i topi d’appartamento si scatenano, aiutati dalla tecnologia. In un condominio di Viale Jonio, le telecamere hanno inquadrato un uomo alto e longilineo mentre si sistemava l’auricolare, per poi entrare nel plesso a caccia della refurtiva. Un’aria da businessman, data dalla necessità costante di comunicare con il “palo” rimasto fuori a controllare che non arrivassero i proprietari o le forze dell’ordine. I proprietari non erano in casa. E il sospetto è che i ladri lo sapessero bene, dato che sembrano prediligere le abitazioni dei commercianti, che per necessità lavorative non conoscono smart working e hanno orari di uscita e rientro pressoché fissi. «È stata messa a soqquadro, devastata», ha raccontato il proprietario di un’abitazione derubata il 4 luglio scorso da due persone in jeans corti, infradito e auricolare all’orecchio, che non si sono fatti problemi di fronte ai tre cani che hanno trovato una volta aperto il portone.

