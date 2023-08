Milano, morto il 18enne investito in viale Umbria: è rimasto schiacciato tra un’auto e un semaforo

È morto il giovane 18enne che nella giornata di ieri, 1 agosto, è stato travolto da un’auto a seguito dell’incidente avvenuto tra due veicoli in viale Umbria, a Milano. Dopo lo scontro tra un’Audi RS7 e una Renault Capture, il giovane di origine libanese e con doppio passaporto canadese è morto all’ospedale Niguarda. Era stato trasportato d’urgenza e sottoposto a una delicata e tempestiva operazione per le gravi ferite riportate. Malgrado l’intervento, il giovane non ce l’ha fatta. Al momento dell’incidente era con i suoi genitori di 52 e 57 anni, che hanno assistito impotenti alla tragedia. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in stato di choc dopo un malore. Secondo quanto ricostruito finora il 18enne si trovava al semaforo presente all’incrocio tra viale Umbria e via Colletta, in attesa che scattasse il verde per attraversare la strada. Nel frattempo le due auto si sono scontrate tra loro. L’Audi Rs7 ha travolto violentemente il giovane. Che è rimasto schiacciato tra il cofano di dell’auto e il palo del semaforo dove attendeva di attraversare la strada. Ma le indagini non sono ancora conclude. Sono infatti ancora in corso le indagini dei vigili per accertare le dinamiche dell’incidente e in particolare quale delle due auto non abbia rispettato il verde prima di scontrarsi all’incrocio, e a quale velocità stessero viaggiando le due auto al momento dell’impatto.

