La Polonia aumenta le truppe al confine con la Bielorussia: «Minsk ha violato lo spazio aereo»

La Polonia ha accusato la Bielorussia di aver violato il suo spazio aereo con due elicotteri nella giornata di ieri, 1 agosto, nella zona di Bialowieza tra i due Paesi. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa polacco in una nota ufficiale, Varsavia è stata informata in anticipo che nella zona al confine tra i due Paese sono previste esercitazioni di addestramento di piloti della Bielorussia. Nel comunicato viene inoltre specificato che la violazione dello spazio aereo è avvenuta a quota così bassa da rendere difficile il rilevamento da parte dei sistemi radar. Minsk ha negato le accuse. Il ministero della Difesa polacco ha inoltre annunciato che aumenterà il numero di truppe sul confine orientale del Paese. E che stanzierà ulteriori forze e risorse aggiuntive, compresi elicotteri da combattimento. Già la scorsa settimana più di mille soldati polacchi sono stati inviati verso il confine con la Bielorussia. La Polonia ha riferito di aver informato informato la Nato di quanto accaduto. La mossa arriva poche ore dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di non aver visto alcun segno di una minaccia né alla Polonia né a qualsiasi altro paese della Nato da parte del gruppo Wagner.

