No! I Simpson non hanno previsto la X di Twitter

Continua la saga dei Simpson che prevedono cose. Secondo numerosi post sui social diventati virali nelle ore successive alla scelta di Elon Musk di cambiare il logo di Twitter, che dall’ormai storico uccellino è diventato una X, molto cara al miliardario imprenditore, la notizia sarebbe stata predetta dalla serie animata. Come spesso accade in questi casi, però, non c’è stata alcuna previsione dei Simpson, dato che la X non è il logo che appare in una delle App del telefono di Homer.

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post apparsi su Instagram (nota a fine articolo):

Tramite una ricerca per parole chiave è possibile risalire alla puntata originale in cui appare il fermo immagine immortalato per sostenere la falsa previsione. Si tratta dell’episodio 21 della 23° stagione della serie animata, andato in onda nel 2012 e disponibile mentre questo articolo viene scritto su Disney+. Basta attendere 3′ 19” per arrivare alla scena chiave. Homer estrae il suo iPhone dalla tasca (per di più proprio con l’intenzione di entrare su Twitter), ma l’icona nella barra delle applicazioni non è una X, bensì una bussola, versione stilizzata del logo di Safari, il browser predefinito dei dispositivi Apple. L’immagine che mostra la X, quindi, è chiaramente modificata.

Nel frattempo, il post Instagram di ScuolaZoo ha modificato il proprio post indicando chiaramente che si tratta di un’immagine falsa:

Ps: per chi non lo ha capito da solo…i Simpson hanno predetto tante cose ma non questa. L’immagine che abbiamo usato è stata photoshoppata. Dai che era facile

