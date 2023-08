Latina, scompare 23enne. Il padre: «Era con un amico sotto casa, poi non l’ho più vista»

È scomparsa Rebecca Andrea Magni, una ragazza romana di 23 anni che dallo scorso marzo vive con la famiglia a Fondi, in provincia di Latina. L’ultima volta che la famiglia l’ha vista è stata sotto casa in compagnia di un amico martedì sera. Quando il padre è uscito nel piazzale per farla rientrare in casa, la 23enne non c’era più. I genitori hanno fatto denuncia ai carabinieri e hanno lanciato una serie di appelli sui social pubblicando foto della ragazza e una descrizione degli abiti che indossava: pantaloni da tuta grigi, top rosa. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un allontanamento volontario.

Ipotesi allontanamento volontario

La 23enne potrebbe essere tornata con l’amico a Roma, nonché la città dove è nata e ha vissuto fino a pochi mesi fa. «La decisione di trasferirci l’abbiamo presa per aiutare Rebecca a riprendersi dopo un periodo di grande difficoltà», fa sapere la madre Nunzia a Il Messaggero. «Già in passato si era allontanata. In quel caso, siamo riusciti a rintracciarla attraverso i suoi post sui social. Ma il telefono, questa volta, è rimasto a casa. Anche questo particolare lo abbiamo segnalato ai carabinieri perché temiamo il peggio», aggiunge. Intanto, mentre gli investigatori proseguono le ricerche, la famiglia preoccupata chiede a chiunque possa sapere qualcosa di contattarla sui social.

