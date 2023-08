Chiara Ferragni pronta ad aiutare Milano con i danni del nubifragio: «Ho sentito Sala, ecco cosa mi ha risposto»

Chiara Ferragni ha annunciato di essersi messa in contatto con il comune di Milano e di aver dato la sua disponibilità a fare qualcosa per aiutare la città dopo i numerosi danni causati dal violento nubifragio dello scorso 25 luglio. «Il sindaco Beppe Sala mi ha spiegato che si sta facendo il possibile per portare la città alla normalità», spiega l’influencer con un una storia su Instagram. «Non è un compito facile e si sta lavorando per mettere tutto a posto entro la fine di agosto pur spesso mancando alcune attrezzature straordinarie anche solo per spostare fisicamente gli alberi caduti», aggiunge. Riferisce poi che i danni ammonterebbero a 50 milioni di euro. «Una cifra assurda», commenta Ferragni.

L’influencer fa sapere, infine, che «si sta lavorando a un progetto per rimettere in sesto il verde pubblico e a cui tutti potremmo contribuire concretamente, ognuno a seconda delle proprie possibilità». Nelle scorse settimane, Chiara Ferragni era stata travolta da una bufera social scoppiata per le foto che ha pubblicato su Instagram della propria vacanza in Sicilia nello stesso giorno in cui la regione era a fuoco per i numerosi incendi che insidiavano l’isola.

