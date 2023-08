«Si fanno pagare 2 euro in più per tagliare a metà un toast»: la denuncia di un cliente di un bar sul lago di Como

Il toast diviso a metà? 2 euro in più sul conto. È successo a un turista in un bar di Gera Lario, un minuscolo paese di mille abitanti sul lago di Como, che lo scorso 20 giugno ha comprato un toast, una coca cola, un’acqua gasata e un caffè. Il tutto per 15,70 euro di cui due solo per tagliare il panino a metà. Scioccato dalla vicenda ha deciso di fotografare lo scontrino e diffonderlo sull’app TripAdvisor per fare una recensione negativa. Inoltre, nel suo commento il cliente fa notare che «il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà». Ma siccome «eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due allora sarebbe stato aggiunto il costo in più».

La giustificazione del barista

Dal canto suo, riporta Fanpage, il barista ha tentato di giustificare il costo in più perché pare che abbia dovuto usare due piattini e un tovagliolo in più per servire le due parti del toast. Non è la prima volta che scoppia la polemica per i prezzi dei locali presenti sul lago di Como. A giugno aveva sollevato numerose critiche lo scontrino pubblicato da un ciclista che si era ritrovato a pagare 16 euro solo per due bottigliette d’acqua, mentre a marzo un’altra turista ne aveva spesi 20 per un caffè doppio e una bottiglietta d’acqua.

