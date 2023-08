Rimini, 20enne picchiata e abbandonata in spiaggia: è caccia all’aggressore

È stata aggredita, picchiata e probabilmente violentata. È quando accaduto a una 20enne di origine ucraine residente a Rimini, ritrovata isolata, in lacrime e in stato di choc, con diverse ferite sul corpo sulla spiaggia di Rivazzurra. La giovane è stata avvistata all’alba da un passante che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che dapprima l’hanno stabilizzata, e successivamente l’hanno trasferita in ospedale. Una volta trasferita in ospedale, i medici hanno riscontrato fratture multiple, tra cui una frattura alla clavicola. Poco prima di essere sedata per le ferite riportate, la giovane ha riferito di essere stata aggredita da un uomo presumibilmente di origine africana, come riportato dall’edizione bolognese del Corriere della Sera. Sul caso sta indagando la Squadra mobile della polizia di Rimini, coordinata dalla pm Anna Gallucci. Gli agenti hanno già svolto un primo sopralluogo al bagno 118, dove la giovane è stata soccorsa all’alba. La giovane verrà ascoltata nuovamente non appena le sue condizioni medico-sanitarie miglioreranno, così come verranno svolti i test per determinare se la giovane è stata anche vittima di violenza sessuale. Nel frattempo le indagini non si fermano: al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nello stabilimento balneare, mentre la polizia è alla ricerca anche di eventuali testimoni.

