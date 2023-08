Funerali di Idris Sanneh, la figlia Francesca Hadija canta «No Woman No Cry» di Bob Marley – Il video

Un migliaio di persone si sono riunite oggi – lunedì, 7 agosto – al cimitero di Bedizzole, in provincia di Brescia, per dare l’ultimo saluto a Edrissa “Idris” Sanneh, il giornalista e popolare volto tv di Quelli che il calcio morto venerdì all’età di 72 anni. Alla cerimonia, Francesca Hadija – una delle quattro figlie dell’opinionista, grande tifoso della Juventus – ha voluto ricordare il padre. Un saluto emozionante e anti-razzista: «Mio papà, essendo un gran figo, è riuscito – ha detto in un passaggio – a piegare le regole di istituzioni tanto materiali quanto invisibili. Mio papà, uomo nero, parlava dialetto bresciano e diceva inshallah. Mio papà è stato talmente intelligente da entrare nelle case dei più razzisti di questo Paese, c’era», ha detto Hadija. E poi ancora: «Era un uomo aulico e popolare, era comunista, era un uomo politico e tutto ciò che ha fatto in vita è stato politico. Era un uomo di giustizia». Al termine del discorso, la giovane ha poi intonato la canzone No Woman No Cry di Bob Marley.

