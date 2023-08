Morto Idris Sanneh, fu giornalista a “Quelli che il calcio” – Il video

Aveva 72 anni e si trovava in ospedale da qualche settimana

È morto a Brescia, Idris, volto personaggio televisivo conosciuto per la trasmissione “Quelli che il calcio” e giornalista, grande tifoso della Juve.

Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il suo nome completo, originario del Gambia aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia.

