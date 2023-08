Washington, Beyoncé paga 100mila dollari per posticipare la chiusura di 98 stazioni della metro

Centomila dollari. È la cifra pagata da Beyoncé per ritardare di un’ora la chiusura di tutte le 98 stazioni della metropolitana nell’area di Washington dopo che il suo concerto all’aperto è stato posticipato a causa del maltempo. Lo riporta la Cnn, che cita il comunicato della Washington Metropolitan Area Transit Authority. «L’ora aggiuntiva – si legge nella nota – sarà finanziata dal Tour “Renaissance” di Beyoncé. Il costo per far funzionare i treni e mantenere tutte le 98 stazioni operative è di 100mila dollari». Il concerto di domenica 6 agosto, presso lo stadio FedExField, è stato ritardato a causa delle forti piogge che hanno interessato la zona. La direzione aveva, infatti, comunicato ai tifosi di mettersi al riparo «all’interno delle loro auto fino a nuovo avviso». L’allerta meteo è stata revocata dopo oltre due ore (alle 20.25) e i fan della star statunitense sono riusciti (finalmente) ad entrare nello stadio situato a Landover, in Maryland.

