No! La conduttrice Olga Skabeeva non ha detto che 284.000 soldati russi sono morti in Ucraina

Circola un video in cui si sostiene che la conduttrice russa Olga Skabeeva, del programma “60 Minuti“, abbia ammesso di aver riscontrato 284.000 necrologi relativi ai soldati russi uccisi durante l’invasione su larga scala in Ucraina. La clip, tuttavia, risulta presentata in maniera scorretta in quanto ritagliata e senza riportare la premessa. Di fatto, la conduttrice Olga Skabeeva non ha detto che 284.000 soldati russi sono morti in Ucraina.

Per chi ha fretta

Il video riprende solo una parte dell’intervento della conduttrice nell’arco dell’intera puntata.

Osservando la puntata originale, andata in onda il 3 agosto 2023, nei primi minuti cita il dato dei 284.000 morti attribuendoli all’Ucraina e non alla Russia.

Il numero fornito dalla conduttrice non risulta verificabile e si baserebbe, a suo dire, da un fantomatico conteggio tramite i social media.

Analisi

Ecco uno dei post del 7 agosto 2023 dove viene condiviso il video:

Skabeeva afferma sorpresa di aver trovato 284.000 necrologi di persone morte sui social media. Numeri sorprendentemente finalmente realistici dalla parte russa sulle vittime in guerra. Lo Stato Maggiore russo ha perso qualche zero da qualche parte.

La narrazione circola da diversi giorni, come possiamo notare dal tweet dell’utente filoucraino Michael Elgort (@just_whatever) pubblicato il 6 agosto 2023:

Russian state TV propagandist Olga Skabeeva has suddenly shared obituary statistics that was collected (by the government?) through social media – 284 thousand obituaries (some are obviously redundant, so the number is lower, but still Very surprising

Il video originale

Sul sito Smotrim.ru è possibile consultare il video originale della trasmissione russa, andata in onda il 3 agosto 2023, riscontrato immediatamente grazie al vestito indossato dalla conduttrice Olga Skabeeva e dagli ospiti in studio. Di seguito due fotogrammi presi da entrambi i video (quello sui social e quello su Smotrim).

Il video non è stato alterato. La clip riguarda uno spezzone prelevato intorno al minuto 1:24:00 dove interviene la conduttrice citando il numero 284.000. Nell’immagine sottostante un confronto tra due fotogrammi del video a dimostrazione che si tratta della stessa scena ripresa.

Il contesto mancante

Nei sottotitoli del video diffuso sui social non si specifica di quale nazionalità siano i morti:

These numbers frighten an shock me. 284,000 obituaries only on social media. Some people write about their relatives’ deaths, some don’t. We counted 284,000 people who chose to write.

In realtà, il contesto a cui si riferisce la conduttrice non riguarda i soldati russi. All’inizio del programma lei stessa cita quella cifra dei 284.000 morti ma riferendosi agli ucraini (nota: si tratta di un numero non verificato). L’intervento inizia intorno al minuto 00:04:00.

Conclusioni

Come abbiamo ricostruito, la conduttrice Olga Skabeeva non ha detto che 284.000 soldati russi sono morti in Ucraina. Quei presunti decessi li attribuisce agli ucraini sulla base di un fantomatico conteggio tramite i social. In quanto si tratta di un video autentico, ma offerto come prova di un evento diverso, tale contenuto così descritto risulta di fatto falso.

