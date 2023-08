Milano, furto da 90mila euro nella boutique di Hermès in via Montenapoleone

Furto da 90mila euro nel magazzino del negozio della maison Hermès in via Montenapoleone a Milano. La refurtiva è di 4 borse, tra cui una Birkin Himalaya in pelle di alligatore che da sola ha un costo pari a 50mila euro. Le quattro borse sottratte sono state sostituite con altre borse della collezione di Hermès, ma di valore inferiore. La scoperta del furto è avvenuta lunedì 7 agosto, durante le operazioni di inventario e controllo delle merci in stoccaggio nel magazzino della boutique. I responsabili del negozio hanno dunque sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di via Moscova. Gli agenti si sono recati sul posto per i rilievi del caso e non sono stati individuati segni di effrazione. Al momento gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere a circuito interno ed esterno per cercare elementi utili alle indagini, oltre a interrogare i dipendenti della boutique.

