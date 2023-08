Chi è Massimo Segre, il banchiere che ha lasciato la futura sposa alla festa di annuncio del matrimonio

Nell’era dei social e dell’informazione digitale, il video del discorso che Massimo Segre ha rivolto a Cristina Seymandi è assurto all’ambito grado di viralità. Un monologo che l’uomo ha tenuto alla festa organizzata per annunciare le nozze. Davanti agli invitati, le accuse di tradimento a Cristina Seymandi, che sarebbe dovuta diventare sua moglie. «Ora vai a Mykonos con il tuo avvocato», le ha detto, elencando anche altri presunte relazioni coltivate in segreto dalla donna. La notizia si è diffusa velocemente anche perché Segre non è di certo uno sconosciuto. Classe 1959, è un commercialista, banchiere ed esperto di finanza. È di origine torinese e sua madre, Franca Bruna Segre, è stato un volto storico del mondo finanziario che si muoveva sotto la Mole.

La madre e il padre

Per anni, la donna ha seguito le operazioni finanziarie di Carlo De Benedetti, lavorando per lui come commercialista. Il figlio Massimo eredita lo studio a Crocetta. Dopo che sua madre era stata alla guida della Banca Intermobiliare, Massimo ne diventa un finanziatore, prima del passaggio definitivo a una società di investimento di diritto irlandese. Oltre a seguire lo studio di commercialisti che porta il suo cognome, Massimo Segre è consigliere di amministrazione in Directa Sim, azienda che si occupa di trading online fondata, tra gli altri, dallo stesso Segre. L’uomo siede anche nel cda della società editrice del quotidiano Domani ed è presidente della Fondazione Ricerca Molinette Onlus, ente no profit che si occupa di salute e che nacque sotto la spinta di sua madre, che ne fu la prima presidente. Anche l’ormai ex fidanzata Seymandi ha un ruolo nella onlus, ricoprendo l’incarico di consigliere di amministrazione e segretario generale.

