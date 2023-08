Ancona, 12enne precipita nel vano ascensore di 6 metri: salvato grazie all’amico

Gioca con gli amici in un palazzo abbandonato, poi sprofonda nel vano ascensore di sei metri. È successo a un bambino di 12 anni a Osimo, in provincia di Ancona, che è stato salvato grazie all’allarme lanciato prontamente da uno dei suoi amichetti. I fatti risalgono a mercoledì scorso e il piccolo è stato portato all’ospedale pediatrico Salesi. Il palazzo si trovava in un cantiere aperto a tutti in via Fanfani ed era abbandonato da diverso tempo, fa sapere Il Resto del Carlino. La ditta non ha mai finito i lavori e le gru erano rimaste lì penzolanti. Uno spazio che tutto è fuorché sicuro. Ma il gruppetto di 12enni non ci ha prestato la dovuta attenzione e si è intrufolato per giocarci all’interno. Poi un boato: uno di loro è precipitato nel vano ascensore, dove non era presente l’elevatore, cadendo di faccia su alcune tavole di legno.

Doppio trauma cranico

Il 12enne ha riportato un doppio trauma cranico, un occhio uscito dall’orbita, e una serie di fratture. Poteva rivelarsi fatale, ma a salvargli la vita è stata la prontezza di un suo amico. Mentre alcuni di loro sono scappati per timore di essere rimproverati, lui è rimasto lì e ha iniziato a urlare: «Aiuto, aiutatemi, venite qui, aiuto». Un residente, sentendo le urla, si è precipitato sul posto ed è intervenuto chiamando i soccorsi: «Ho sentito quelle urla mentre stavo arrivando a casa. Ho subito immaginato che fosse successo qualcosa in quel palazzo abbandonato. Sono anni che diciamo di sistemare quella situazione: qualcuno prima o poi potrebbe farsi male. Ed è successo veramente», ha dichiarato.

Leggi anche: