Roma: giovane drogata e violentata, riceve i filmati della violenza su Whatsapp. Arrestato ex buttafuori 28enne

Drogata, stuprata e ripresa durante la violenza. Il tutto documentato in due video, che poi sono rimbalzati di chat in chat per finire poi, paradossalmente, nel cellulare della vittima. Lei, incosciente in quei momenti, si riconosce e riconosce anche il suo carnefice andando quindi, subito dopo, a denunciarlo. La storia la riporta Repubblica. Quel ragazzo, un conoscente, nelle immagini lo aveva visto solo due volte in due locali della capitale e non era nemmeno un suo amico. I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, dopo poche settimane di indagini, hanno arrestato M.M.E.D., un ex buttafuori ecuadoregno 28enne, per “violenza sessuale aggravata e continuata” e “diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti“. I due si erano visti la prima volta in un locale di Testaccio e la seconda in un club sulla Tuscolana (posti, spiega Repubblica, estranei alle indagini). A presentarli l’ex ragazzo di lei. Il copione era sempre lo stesso. A fine serata la giovane si sentiva stordita, pensando di aver bevuto troppo. Ogni volta l’ex buttafuori si offriva di accompagnarla a casa. La mattina dopo lei si risvegliava, sola, nel suo letto senza ricordare gli attimi prima del rientro a casa. La procura e i carabinieri ipotizzano che la ragazza abbia assunto involontariamente del Ghb. Purtroppo però i fatti sono troppo lontani per avere delle analisi del sangue efficaci: gli episodi risalgono a febbraio e aprile scorso. L’ex buttafuori era stato arrestato lo scorso 3 agosto perché trovato in possesso di 440 grammi di cocaina suddivisi in 49 ovuli. E ad arrestarlo erano stati proprio i carabinieri.

