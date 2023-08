Ucraina, nuovo attacco al ponte di Kerch in Crimea – Il video

Una serie di esplosioni ha colpito il ponte di Kerch in Crimea. Il traffico è stato sospeso e la difesa aerea russa è in funzione. Il media bielorusso d’opposizione Nexta pubblica su Twitter una foto dalla quale si vede fumo sul ponte. Il video di un testimone oculare mostra esplosioni e fumo. Secondo l’amministrazione russa nella penisola due missili nemici sono stati abbattuti dalla difesa aerea di Mosca. Il ponte non sarebbe stato danneggiato. Rbc-Ukraine parla di esplosioni e colonne di fumo, citando come fonte i canali Telegram delle amministrazioni locali. Alexei Aksyonov ha confermato a Ria Novosti che il ponte non è stato colpito.

Un’altra esplosione è stata udita a Berdyansk, città portuale ucraina occupata dai russi nella regione di Zaporizhzhia, mentre alcuni testimoni riferiscono di un incendio in corso: lo scrive Ukrainska Pravda, che cita il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, secondo il quale la deflagrazione è avvenuta nell’area del porto.

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che Kiev ha tentato di attaccare il ponte di Crimea con «un missile guidato antiaereo S-200, convertito in una versione d’attacco». Secondo Mosca il missile ucraino e’ stato rilevato tempestivamente e intercettato in aria dai sistemi di difesa aerea russi.

