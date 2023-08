Salento, caos al concerto dei Negramaro. Code chilometriche e pochi parcheggi: 5mila paganti non arrivano i tempo

Il concerto dei Negramaro, che a Galatina, in Salento, ieri hanno celebrato 20 anni di carriera, è iniziato con 45 minuti di ritardo. Una scocciatura per i circa 20 mila che erano riusciti a farsi posto nell’arena dell’aeroporto militare Fortunato Cesari, per la prima volta sede di un concerto, ma nulla in confronto ai disagi subiti dai 5 mila – i dati ufficiali verranno rilasciati nei prossimi giorni – che non hanno avuto modo di raggiungere il luogo dell’evento nonostante molti di loro avessero già il biglietto. Com’è stato possibile? La logistica ha funzionato male. I parcheggi erano stati venduti in anticipo al prezzo di 15 o 25 euro in base alla distanza dall’arena. Qualcuno però deve aver sbagliato i conti, dato che molte persone si sono presentate con il biglietto acquistato per il posto auto, ma non hanno trovato nessuno spazio dove metterla. Erano tutti pieni. Da lì, la situazione è degenerata.

Le code

I rallentamenti nelle aree di parcheggio si sono ripercossi a catena sulle strade principali che portavano all’aeroporto. Il risultato, riporta il Fatto Quotidiano, sono stati 12 chilometri di coda su ciascuna delle tre strade, che ha impedito a chi guidava di arrivare in tempo. Erano stati annunciati dei bus navetta, ma pare che non ci fossero o fossero insufficienti, probabilmente bloccati anche loro nel traffico. Nel frattempo, sembra che non circolassero informazioni circa lo stato di riempimento dei parcheggi, che ha quindi costretto molti a fare dietrofront una volta arrivati. Alle 22, mentre sul palco si avvicendavano Fiorella Mannoia, Madame, Ermal Meta e Samuele Bersani, le auto erano ancora bloccate e si faticava a capire quali e dove fossero gli stalli. La stessa situazione si è riproposta al ritorno, con le code che non si sono diradate fino alle 4 del mattino.

