Roma, turista francese si tuffa nella fontana di piazza Farnese: dovrà pagare 450 euro di multa

Si è tuffato nella fontana di Piazza Farnese, nel centro storico di Roma, pensando di passare inosservato. E invece un turista francese di 19 anni, nella serata di ieri, sabato 12 agosto, dopo essersi tolto la maglietta ed essersi immerso nella fontana che si affaccia sulla chiesa di Santa Brigida, è stato subito fermato carabinieri del comando Roma Piazza Venezia, insieme ai colleghi dell’ottavo Reggimento Lazio, in servizio di vigilanza nella vicina ambasciata di Francia. Il giovane, una volta fatto uscire dalla fontana, è stato multato. Dovrà pagare 450 euro per violazione del regolamento comunale. Fortunatamente la bravata del giovane non ha avuto ripercussioni sull’opera. È stato subito svolto un sopralluogo in cui è stato accertato che la fontana non è stata danneggiata.

