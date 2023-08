Chieti, 35enne corre nudo per strada: colpito con un taser, muore durante il trasporto in ospedale

A San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, un 35enne con disturbi psichici e in stato di agitazione è stato fermato con il taser dai carabinieri mentre correva nudo per strada, ed è successivamente morto durante il trasporto in ospedale. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. I militari lo hanno raggiunto domenica sera, 13 agosto, mentre si aggirava nei pressi della stazione e lo hanno colpito con la pistola a impulsi elettrici. L’uomo non si è fermato ed ha colpito a testate un’automobile. È stato quindi immobilizzato e caricato su un’autoambulanza, dove I sanitari gli hanno somministrato un farmaco calmante. È deceduto poco più tardi, durante il trasferimento e prima dell’arrivo all’ospedale di Chieti. Il 35enne era seguito da una struttura sanitaria, ora servirà un’autopsia per individuare le cause della morte. E per capire se il taser ha influito. Sulla vicenda indaga il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani.

