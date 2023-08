No! Questo video non mostra un pneumatico che si scioglie al caldo in Arizona

Circola un video con il quale si sostiene che il caldo eccessivo in Arizona (Stati Uniti) starebbe sciogliendo gli pneumatici delle auto. Risulta difficile che il caldo possa ottenere tale risultato, soprattutto se uno degli autori della clip cammini nell’asfalto senza scarpe lasciando a sua volta degli strani segni come se questi fossero fatti in gomma. Chi ha creato il contenuto video, di fatto, ha lasciato le tracce dello “scherzo”. Vi spieghiamo perché questo video non mostra un pneumatico che si scioglie al caldo in Arizona.

Per chi ha fretta

Gli pneumatici possono sopportare temperature molto più alte rispetto all’asfalto.

Nel video viene ripresa per sbaglio un’altra ruota che però non lascia alcuna traccia.

L’account TikTok che ha diffuso la clip ne ha pubblicate altre simili con la stessa auto.

Nel video completo vengono riprese delle scarpe che si scioglierebbero al caldo dell’asfalto, ma le stesse sono presenti “mentre si sciolgono” in altri due video precedenti.

Analisi

Ecco uno dei post che condivide il video con la seguente descrizione:

Tutto si scioglie: in Arizona fa così caldo che le persone hanno gravi ustioni cadendo sull’asfalto e i pneumatici delle automobili si sciolgono e poi esplodono.

Il video è stato ripreso anche da alcuni siti italiani, anche dal Corriere della Sera (per poi rimuoverlo).

A che temperature si sciolgono?

Gli pneumatici non si sciolgono così facilmente. Ecco quanto riportato dal sito Oponeo, negozio online specializzato in pneumatici:

Durante la frenata aumenta la temperatura del battistrada, per esempio in autovettura dotata del sistema ABS che impossibilita il bloccaggio delle ruote la temperatura raggiunge circa 70-80°C. Nel caso dell’autovettura non dotata del sistema ABS, le temperature possono superare perfino 150 gradi e sull’asfalto possono rimanere incise le tracce della gomma.

Le prestazioni di un pneumatico vengono indicate grazie alla classificazione UTQG (Uniform Tire Quality Grading) che comprende anche la temperatura al riscaldamento indicato con le lettere A, B e C. Secondo quanto riportato nel sito della società Bendix, esperta nella sicurezza dei trasporti pesanti, la “linea di confine” in cui la temperatura inizia a influire sulla durata degli pneumatici è di circa 195 gradi Fahrenheit (circa 90° C), mentre ci vogliono 250 gradi Fahrenheit (circa 121° C) per iniziare a perdere resistenza strutturale:

Most experts consider 195 degrees Fahrenheit as the “line in the sand” when it comes to tire temperature: Beyond that point, the temperature will start impacting tire life. At 250 degrees, a tire will start to lose structural strength, could begin experiencing tread reversion and the tire will begin to lose strength.

Nel video stiamo osservando un mezzo che parte praticamente da fermo, ciò indicherebbe una temperatura talmente estrema che difficilmente un uomo camminerebbe per strada senza scarpe. Il motivo di questa affermazione lo comprenderete leggendo questo articolo.

Che sia l’asfalto?

Se gli pneumatici hanno una tale resistenza alle alte temperature, per l’asfalto la questione è diversa. Come riportato nella scheda del sito dell’Organizzazione internazionale del lavoro, agenzia delle Nazioni Unite, il punto di fusione dell’asfalto è tra i 50 e i 173° C.

Il video completo

La versione condivisa su Facebook risulta parziale. In un video completo, pubblicato dall’account TikTok @therealoscarmendez, si vede un uomo mentre cammina senza scarpe nell’asfalto lasciando segni simili a quelli dello pneumatico.

Considerando le temperature di fusione dell’asfalto, ed escludendo di fatto lo scioglimento dei pneumatici, l’autore del video originale dovrebbe spiegare come mai gli altri pneumatici non rilasciano la stessa scia della “sostanza nera”. Ecco un fotogramma dove è possibile osservare lo pneumatico anteriore sinistro perfettamente integro e che non lascia alcun segno nell’asfalto.

Qualcuno potrebbe domandarsi se si tratta di un altro video, in quanto in quello pubblicato su Facebook mostra la ruota sinistra dell’auto e non la destra come in quello di TikTok. In realtà è lo stesso video, ma invertito orizzontalmente. Basta osservare lo sfondo alberato che risulta praticamente lo stesso.

Lo scherzo del TikToker

Nel video di @therealoscarmendez vengono riprese anche delle scarpe di una nota marca che si scioglierebbero al caldo dell’asfalto.

Le stesse scarpe compaiono in un video precedente, ma in questo caso notiamo che la sostanza è tutta intorno alla calzatura, come se le scarpe si fossero letteralmente sciolte lasciando una chiazza più grande nel terreno.

La scena si ripete in un ulteriore video (un altro ancora qui), ripreso in un altro momento come possiamo notare dai vestiti indossati dal ragazzo.

In quest’ultimo screenshot si nota qualcosa nella parte bassa, probabilmente la stessa sostanza usata per la finta scena delle “scarpe sciolte”.

Anche la scena dello pneumatico “che si scioglie” la troviamo in un precedente video pubblicato sul suo profilo TikTok.

Conclusioni

Osservando l’account TikTok e i video di sua creazione, risulta evidente che il proprietario si diverta a creare video divertenti e “satirici” che tuttavia, come in questo caso, vengono presi troppo sul serio anche da siti di informazione come il Corriere della Sera (che ha rimosso la pubblicazione). Gli pneumatici non possono sciogliersi come mostra nelle tre clip, mentre per quanto riguarda l’asfalto si tradisce riprendendo l’altra ruota che non lascia alcun segno. Di fatto, questo video non mostra un pneumatico che si scioglie al caldo in Arizona.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social.

