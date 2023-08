Inviò pacchi con feci e urine a Leonardo Di Caprio: condannato a 2 anni. «Volevo solo condividere la mia passione per l’ambiente»

Un uomo australiano di 49 anni è stato condannato a due anni di carcere con la condizionale per aver inviato in «dono» pacchetti contenenti feci e urine a due noti divi di Hollywood, Leonardo Di Caprio e Jared Leto. L’invio dei pacchi risale allo scorso febbraio, quando nell’arco di pochi giorni Veronica Grey, che si identifica come uomo, spedì da alcuni uffici postali dell’Australia occidentale ben 23 pacchetti destinati ai due attori americani. Ciascuno di essi conteneva una dose di urine o feci congelate dell’uomo. La scoperta dello stravagante contenuto è stata fatta prima ancora che i pacchi salpassero oltreoceano, quando uno dei pacchi si è rotto e parte del materiale contenuto si è rovesciato addosso a un operatore di Australia Post, secondo quanto riporta Abc. L’avvocato che difende Grey ha detto che l’uomo, nato nelle Filippine e trasferitosi negli Usa prima di approdare in Australia, non aveva alcuna intenzione di molestare gli attori, al contrario voleva condividere con loro la sua passione per l’ambiente. Una perizia psichiatrica presentata al tribunale ha indicato inoltre che l’uomo soffre di disturbi mentali. Attenuanti che non hanno persuaso i giudici, che hanno condannato l’uomo a due anni ed una multa da 3.000 dollari australiani. Tutt’altro che sorpreso, Grey avrebbe ringraziato la giudice, riconoscendo di aver avuto «scarso giudizio».

Leggi anche: