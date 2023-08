Esplosione in una casa nel Brindisino, un’anziana sopravvive e si salva da sola: appartamento sventrato

Una donna anziana è sopravvissuta dopo l’esplosione nel suo appartamento a Oria, in provincia di Brindisi. La donna si trovava all’interno della casa al secondo piano quando sarebbe esplosa una bombola di gas, che ha sventrato l’abitazione. L’anziana è scesa in strada da sola, per essere poi soccorsa dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla fontana e i carabinieri. Non è ancora chiaro se all’interno della casa si trovassero altre persone.

