Tragedia a Tenerife, ragazzo di 25enne inghiottito dalle onde. Il corpo sulla spiaggia un giorno dopo

Per molte ore le ricerche sono state vane, fino a che, intorno alle 12.30 di ieri, 15 agosto, il mare ha riconsegnato alla spiaggia da dove lo aveva preso il corpo senza vita di Luca Brignone, 25 anni, di Madonna delle Grazie (Cuneo). Era scomparso lunedì mattina sulla spiaggia di Santiago del Teide di Tenerife dove si trovava con la fidanzata, Alessia, quando sull’arenile si è abbattuta un’onda anomala che ha spazzato buona parte della caletta sulla costa di Los Gigantes. Investiti dalla massa d’acqua, Alessia è riuscita a salvarsi pur perdendo conoscenza, mentre Luca è stato trascinato via. Lei era in stato di shock quando sono arrivati i soccorsi del Servicio de Urgencias Canario che l’hanno portata nell’ospedale Hostellon Sur.

Le ricerche e la famiglia

Nel frattempo, era già iniziate le ricerche della Guardia Civil. Le onde avevano inghiottito Luca e il suo corpo sembrava sparito. Ora la salma potrà tornare in Italia. La mamma Monica e il papà Alfio sono già arrivati a Tenerife, assieme alla sorella maggiore, Laura. Lo avevano a visto crescere mentre frequentava le superiori e si diplomava all’Ipsia di Cuneo e mentre cercava lavoro, fino a trovarlo come impiegato dell’ufficio tecnico presso l’azienda di carpenteria metallica Perano di Poveragno, riporta l’edizione web de La Stampa. Nel tempo libero girava per le Langhe e faceva piccoli lavori di artigianato in legno. In estate, faceva l’animatore al grest della parrocchia.

