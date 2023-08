Uccide il padre a coltellate e fugge nei boschi, ricercato un 21enne nel Cuneese

È partita la caccia all’uomo nei boschi vicino a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, dove i carabinieri stanno cercando un 21enne olandese che ha ucciso il padre a coltellate per poi fuggire. Le ricerche si stanno svolgendo con personale a terra e un elicottero. Il 21enne, che soffrirebbe di problemi psichici, da alcuni giorni era ospite con suo padre di una famiglia di amici di Montaldo. Prima di scappare nei boschi del borgo della Val Corsaglia, nella valli monregalesi, il ragazzo ha anche ferito il proprietario della casa che li ospitava. L’uomo è stato ricoverato a Torino in condizioni gravissime.

Leggi anche: