Beccato dai vigili a segnalare un autovelox con i fari, lui non firma la multa: «Verbale falso: faccio causa». Cosa dice la legge

È convinto di essere vittima di un’ingiustizia un giovane di Padova multato dalla polizia locale perché accusato di aver segnalato la presenza di un autovelox con i fari lampeggianti agli altri automobilisti che arrivavano in direzione opposta. All’inizio di agosto il giovane automobilista stava percorrendo una strada nel centro abitato di Padova quando, secondo il verbale degli agenti della polizia locale, avrebbe usato i fari lampeggianti per segnalare a chi incrociava lungo la strada la presenza dell’autovelox poco più avanti. Una ricostruzione che il giovane nega totalmente, come riporta Repubblica: «Non ho fatto i fari – spiega – non è vero. I vigili hanno accusato della stessa infrazione anche l’automobilista dopo di me».

La battaglia fino al tribunale

Intanto la multa di 29 euro, passati i cinque giorni utili per godere dello sconto, è lievitata a 40 euro. Quando i vigili hanno consegnato la contravvenzione, il giovane non ha voluto firmarla: «Ed è iniziata la mia battaglia per vederci chiaro in questa incredibile faccenda – racconta – Sono passati oltre dieci giorni dal fatto, ma sia dalla polizia locale che dal Comune non ho ancora avuto nessun tipo di risposta». La storia per l’automobilista non può finire con una resa e promette di andare avanti: «Non mi fermo di certo, a costo di andare in tribunale».

Il Codice della strada

Il comando della polizia locale continua a tenere il punto. E spiega che per quanto segnalare la presenza di un autovelox non costituisca di per sé un reato, è comunque un illecito amministrativo secondo l’articolo 153 del Codice della Strada che regola «l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi». In particolare al comma 11, l’articolo spiega come «chiunque viole le altre disposizioni del presente articolo, ovvero usi impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa, è soggetto alla sanzione amministrativa e al pagamento di una somma da 41 a 169 euro».

