Filmano due studentesse in camerino, così le ragazze li hanno scoperti: denunciato un 36enne e un complice

Due uomini sono stati denunciati per aver filmato due clienti di un negozio di abbigliamento – due studentesse universitarie di 21 anni – mentre si cambiavano all’interno di un camerino. Protagonisti della vicenda – andata in scena nel primo pomeriggio di giovedì 10 agosto all’interno del centro commerciale “Il Castello” a Ferrara – un 36enne, denunciato con l’accusa di interferenze illecite nella vita provata e un suo amico denunciato con l’accusa di favoreggiamento. Scelti degli abiti in vendita nel negozio le due ragazze si erano dirette verso i camerini per provare gli indumenti. Una volta nel camerino avevano sentito qualcuno entrare in quello attiguo al loro, mentre una seconda persona era rimasta all’esterno in attesa.

Dopo alcuni istanti, una delle due giovani aveva notato lo schermo di un cellulare apparire da sotto la parete divisoria. Cosa che ha spinto le ragazze a uscire dal camerino. Da quello vicino era uscito il 36enne che, dopo aver riferito qualche scusa negando di averle filmate, si era allontanato velocemente lasciando sul posto l’amico che lo stava aspettando. Sul posto, chiamati dai dipendenti del negozio, sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato prima l’uomo rimasto nel locale e poi, fuori dal centro commerciale, il ragazzo che aveva fatto il filmato. I due sono stati accompagnati in Caserma dai militari, con lo smartphone sotto sequestro, sono stati poi denunciati.

