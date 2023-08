Morti due giovani finanzieri dopo una caduta in cordata, tragedia in Friuli: l’incidente durante l’addestramento

Tragedia sulle Alpi Giulie. Due finanzieri di 28 e 30 anni del Sagf, impegnati in un’attività ufficiale di addestramento, sono sono morti ieri dopo essere caduti mentre stavano risalendo la via Piussi, un sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord, in cordata una via sul Monte Mangart, in Friuli, al confine tra Italia e Slovenia. A darne notizia è stato il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia. Le vittime sono Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, di Teramo, e di Lorenzo Paroni 30 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), entrambi in servizio a Tarvisio. Entrambi facevano parte anche della stazione di Cave del Predil del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Paroni era già un Tecnico del Soccorso Alpino, mentre Picchione era un aspirante soccorritore: avrebbe dovuto sostenere a breve l’esame di ingresso per entrare nel corpo.

L’allarme per il mancato rientro e il ritrovamento dei corpi

A far scattare l’allarme è stato il mancato rientro dei due finanzieri. I colleghi, conoscendo l’esperienza e l’abilità dei due giovani, non vedendoli rientrare hanno allertato il soccorso alpino intorno alla mezzanotte di ieri, 16 agosto. Entrambi non risultavano raggiungibili né tramite dispositivi telefonici, né attraverso dispositivi radio che avevano al seguito. Dopo l’allarme per il mancato rientro sono subito iniziate le ricerche, che si sono concluse con il recupero dei corpi privi di vita dei due giovani nella mattinata di oggi, 17 agosto, intorno alle 8:30, grazie all’intervento della Protezione Civile. La Procura di Udine ha aperto un’inchiesta. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, ma secondo una prima valutazione si sarebbe trattato di una fatalità causata da un probabile crollo o distacco dall’alto che ha travolto e trascinato entrambi i giovani finanzieri. Al momento è però impossibile stabilire l’ora esatta dell’incidente e in quale punto della parete sia avvenuto.

