Imperia, bufera per la compagna del figlio di Claudio Scajola assunta in Comune (dove Scajola è il sindaco)

Forse è stata assunta “a sua insaputa“, citando la famosa dichiarazione, ma il caso della fidanzata di Piercarlo Scajola, figlio dell’attuale sindaco di Imperia e Presidente della Provincia, il più conosciuto Claudio Scajola (ex ministro dello Sviluppo economico), sta creando un piccolo caso politico in salsa ligure. Tra i nuovi assunti in Comune risulta lei, Benedetta Papone, assessore in carico presso il Comune di Pontedassio e compagna di Scajola Jr, che al concorso indetto dalla Provincia di Imperia era arrivata 15esima ed è stata ripescata dall’amministrazione comunale proprio per via di una convenzione tra le due amministrazioni, del 2022. Imperiapost è stato tra i primi a ricostruire la vicenda in un iter, questo va precisato, che è stato corretto. Anche se l’assunzione fa discutere: il Comune di Imperia e la Provincia di Imperia hanno lo stesso “capo” politico-amministrativo e gli stessi organi dirigenziali, spiega la testata.

«Benedetta Papone – riporta Imperiapost – ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, indetto dalla Provincia di Imperia lo scorso 12 agosto 2022 (191 in partecipanti). Non essendo arrivata tra i primi tre, non è stata assunta direttamente dalla Provincia, ma avendo ottenuto un buon punteggio è stata dichiarata idonea e inserita in graduatoria al 15° posto (su un totale di 24). La graduatoria è stata pubblicata il 20 dicembre 2022 (qui il documento). La Commissione d’esame era composta da Rosa Puglia (presidente), Luigi Mattioli (dirigente della Provincia), Manolo Crocetta e Edy Spinelli (Funzionario della Provincia). Il 27 giugno il Comune di Imperia, scorrendo la graduatoria dalla posizione 11 alla posizione 15 (si è arrivati all’11ª posizione poichè dei primi dieci, 8 sono stati assunti dalla Provincia e 2 hanno rinunciato), ha assunto 5 dipendenti a tempo pieno e indeterminato». Tra queste appunto figura Papone.

L’opposizione all’attacco

«Il suo, però, è uno di quei nomi che innescano dubbi e polemiche perché sarà sicuramente una ragazza dotata e preparata, nessuno mette in dubbio questo né il corretto svolgimento del concorso, ma di fatto è la fidanzata di Piercarlo Scajola», dichiara in un nota il consigliere ed ex candidato sindaco Ivan Bracco. «Quindi, volendo ricapitolare, la Provincia presieduta dal sindaco Scajola indice un concorso a cui si candida la Papone, che entra in graduatoria e viene assunta poi al Comune dove lavorerà nell’ufficio di quello che potrebbe essere il di lei futuro suocero». E ancora: «Questo fatto, che sembra la trama di una telenovelas sudamericana ma è successo davvero, già da solo potrebbe scatenare qualche cattivo pensiero ma anche la composizione della Commissione d’esame lascia pensare». Il motivo? «A partire dal presidente: Rosa Puglia, che allo stesso tempo è segretario generale e direttore generale della Provincia di Imperia e segretario generale del Comune; ruoli rivestiti entrambi per incarico fiduciario del sindaco Scajola». E infine: «Come si fa a non confondere la cosa pubblica con un affare di famiglia quando tutti i giocatori in campo sono legati da rapporti tra di loro? Come si fa a mantenere la fiducia nelle istituzioni quando queste prendono i tratti di un’azienda a conduzione familiare?».

La replica del Comune

Palazzo Civico ha replicato a ImperiaPost precisando che «il Comune di Imperia ha stipulato nel 2022 un Accordo con la Provincia finalizzato alla gestione in forma aggregata di selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione per entrambi gli Enti». «Sulla base di tale accordo – prosegue – e visto il piano dei fabbisogni del personale del Comune per gli anni 2023/2024/2025, autorizzato dal Ministero dell’Interno, il Comune ha utilizzato la graduatoria approvata dalla Provincia di Imperia, a seguito degli esiti del concorso pubblico svoltosi nel 2022, per l’assunzione di 6 istruttori amministrativi di categoria D, per scorrimento delle posizioni 11, 12, 13, 14, 15 e 18. Si precisa altresì che la stessa graduatoria potrà essere utilizzata per successive assunzioni della stessa categoria».

(foto ANSA/FABRIZIO TENERELLI)

